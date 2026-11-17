Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zeki Özdemir, Şekerbank Müdürü Özgür Kırankaya ve TSO yönetim kurulu üyeleri, Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban'ı ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Sivasspor’un çalışmaları, kulübün mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri, yapılacak olan yardımlar ve istişareler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SESOB Başkanı Demirgil, Sivasspor'un kentin önemli bir marka değeri olduğunu ifade etti.

TSO Başkanı Özdemir de kulübün başarısı için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

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Sivasspor Kulüp Başkanı Özçoban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Demirgil, Özdemir ve beraberindekilere teşekkür etti.

Şekerbank Müdürü Kırankaya ise banka olarak Türkiye genelinde ilk defa Sivasspor ile Taraftar POS anlaşması yapıldığını, esnafın ve tüccarın bankadan Taraftar POS üzerinden gerçekleştirecekleri her ödemenin Sivasspor'a doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.