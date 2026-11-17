Kahramanmaraş'ta görev yapan ve kanserle mücadele eden polis memuru Adem Deveci (50), hayatını kaybetti. Polis memuru için memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Deveci'nin yakınları, ilçe protokolü, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Adem Deveci'nin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Polis memurunun naaşı, cenaze namazının ardından Gürün ilçesine bağlı Kızılburun köyü mezarlığında defnedildi.

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