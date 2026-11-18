Sivas'ta 2020 yılından bu yana hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlara ücretsiz ve gizlilik esaslı psikososyal destek sağlıyor. Yaklaşık 6 yılda 720 kişinin başvurduğu merkezde haftalık 60 danışanın takibi yapılırken, son 3 yılda başvurularda artış yaşandığı ve en fazla kumar bağımlılığı nedeniyle müracaat edildiği belirtildi.

Sivas'ta bağımlılıkla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren Yeşilay Danışmanlık Merkezi, vatandaşlara umut oluyor. Temmuz 2020'den bu yana hizmet veren merkezde 12 yaş ve üzerindeki bireylere tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı alanlarında psikososyal destek sunuluyor. Bugüne kadar 720 kişinin başvurduğu merkezde halen haftalık 60 danışanın takibi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bir yıl süren tedavi sürecinde danışanlara psikolojik ve sosyal destek sağlanırken, aileleri de sürece dahil ediliyor. Ücretsiz hizmet veren merkezde danışanların kimlik ve sicil bilgilerinin gizli tutulması, bağımlılıkla mücadelede önemli bir avantaj sağlıyor. Tedavi sürecinde merkeze başvuran hastalar, psikolojik seanslardan kalan zamanlarında spor salonu, müzik atölyesi ve el sanatları atölyesinde vakit geçirerek burada kendi becerilerini keşfediyor. YEDAM'da tedavi sürecine ön yargılı olan danışanlar ise, 115 YEDAM danışma hattını arayarak hizmet alabiliyor.

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"Danışanlarımızı bağımlılıktan kurtarmak için tüm mücadeleyi gösteriyoruz"

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köse, Yeşilay'ın 106 yıldır kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu belirterek, "Yeşilay 106 yıldır geçmişi temiz ve kamu yararına çalışan bir derneğimiz. Yeşilay olarak öncelikle koruyucu, önleyici faaliyetlerde bulunuyoruz. İnsanlar bağımlı olmadan önce onları hem bilinçlendiriyoruz hem de eğitiyoruz ve öğretiyoruz. Bu koruyucu, önleyici faaliyetleri yaparken bunun yanı sıra yaklaşık 11 yıldır da hizmet veren YEDAM ismini verdiğimiz Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz kuruldu. Şu an tüm Türkiye'de 105 YEDAM şubemiz var. Bu merkezlerde de bağımlı danışanlarımızı tedavi etmek amacıyla psikososyal destek veriyoruz. Biz danışanlarımızla gizlilik esaslı çalışıyoruz. Onlarla ilgili herhangi bir eDevlet, eNabız veya başka bir kurum ve kuruluşlarda isimleri geçmiyor. En önemli özelliklerimizden birisi bu gizlilik esaslı çalışıyoruz ve ücret talep etmiyoruz. Danışanlarımızı bağımlılıktan kurtarmak için tüm mücadeleyi gösteriyoruz. Merkezimizde hem psikologlarımız var hem sosyal hizmet uzmanlarımız var hem de halkla ilişkiler uzmanlarımız var. Danışanlara elimizden geldiğince hem sosyal destek, ailesine destek hem de iş konusunda destek oluyoruz. Her birey bizim için çok önemli, bağımlı olacak diye onu bir kenara atacak değiliz. Danışanları sosyal hayatlarına geri kazandırmak için burada mücadele ediyoruz" dedi.

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YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Esma Kozan ise, başvuruların gönüllülük esasına dayandığını söyleyerek, "Sivas Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Temmuz 2020 yılından beri hizmet veriyor. Bu hizmetler 12 yaş ve üzeri vatandaşları kapsıyor. Tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı alanında çalışmalar yapıyoruz. YEDAM'a başvurular kişilerin gönüllülük rızası ile oluyor. Kişi bağımlılık tedavi sürecini almak istediğinde bize yönlendiriliyor. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundan veya zorla gelen kişileri tedavi etmiyoruz. Kurumumuzda psikolojik ve sosyal destek hizmetleriyle bağımlı kişinin tedavi sürecini yürütüyoruz. Eğer tıbbi bir ihtiyaç var ise kamu kurum ve kuruluşları ile yönlendirme yapmak ve süreci planlamak üzerine görüşmeler yapıyoruz. Tedavimiz yaklaşık bir yıl sürüyor. Bu süreç boyunca bağımlının tedavi sürecini yürütüyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalara göre bir yılın ardından kişiler iyileşmiş olabiliyor. Bir yıl sonrasında da görüşmelerimizi telefondan veya ayda bir olarak planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bağımlı bireylerin ailelerine de destek veriliyor

YEDAM'da yalnızca bağımlı bireylere değil, onların yakınlarına da psikososyal destek sağlandığını ifade eden Kozan, ailelerin tedavi sürecindeki önemine dikkat çekerek, "YEDAM'da sadece bağımlılara değil, yakınlarına da hizmet veriyoruz. Bağımlının kendisi gönüllü olarak gelmediğinde aile üyelerini de davet edebiliyoruz. Ailelerle de bağımlı bireyler ile nasıl iletişim kurulur, nasıl tedaviye ikna edilir ve tedavide olan bir bağımlıya nasıl destek verilir gibi konularda ailelerle psikososyal görüşmeler yapıp süreci planlıyoruz" diye konuştu.

6 yılda 720 başvuru, haftalık 60 danışan takip ediliyor

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Sivas'ta bugüne kadar 720 başvuru aldıklarını ve aktif olarak 60 danışanın takibini sürdürdüklerini belirten Kozan, gizlilik esaslı çalıştıklarını vurgulayarak, "Sivas'ta 6 yıllık süreçte 720 başvurumuz bulunuyor. Şu an haftalık aktif olarak takip ettiğimiz 60 danışanımız bulunuyor. Bu danışanlar kesinlikle gizlilikle korunuyor. Sicil bilgisi, isim bilgisi paylaşmıyoruz. Danışanlarımız haftada bir seansa gelmek üzere sürekli takibimizde oluyor. Kişiler bıraktıktan sonra bir yıl boyunca ayıklığını, oynamama sürecini takip ediyoruz. Ardından merkezimizde danışan ve yakınlarıyla birlikte kutlama yaparak pasta kesiyoruz. Her ay düzenli bir şekilde danışanlarımızı arayarak tedavi sürecini kontrol ediyoruz. Tedavi sürelerinin ilk bir yılı çok önemli. Haftalık olarak takip ediyoruz ve ardından da ayda bir psikologlarımızla birlikte telefon görüşmeleri ile danışanlarımızın iyilik hali devam ediyor mu diye takip ediyoruz. Bağımlılık tedavi sürecine olan başvurular dünya genelinde çeşitli sebeplerle kısıtlı olabiliyor. Kişilerin gizlilik ve bilinme korkusu tedaviden uzaklaştırabiliyor. YEDAM'da hizmet verdiğimiz ilk yıllarda çok yoğunluk yoktu ama son 3 yıldır başvurular yoğunluk göstermeye başladı ve şu an en fazla kumar bağımlıları başvuruda bulunuyor" diye konuştu.