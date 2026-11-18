HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) içinde yaklaşık 51,5 milyon lira maliyetle inşa edilen modern tesiste, geleceğin şampiyon güreşçileri yetişecek.

Üniversite içinde yapılan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM), Spor ve Fitness Salonu ile 253 yatak kapasiteli merkez, güreşçilerin antrenman, kamp ve konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, yeni açılan tesisin Türk güreşi ve Sivas'ın tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Toplam 12 minderli güreş salonu, 1000 metrekarelik fitness salonu ve 253 kişilik lüks odalı oteliyle güreşçilere muhteşem bir tesis kazandırıldığını vurgulayan Akgül, "Burayı sıradan bir olimpiyat hazırlık merkezi ya da sporcu eğitim merkezi gibi değil de daha çok Türkiye'nin ve Sivas'ın seçilmiş sporcularının bir araya geldiği, antrenman yaptığı ve ülkenin en iyi antrenörlerinin görev yaptığı bir üs olarak kullanacağız." diye konuştu.

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- "Sivas güreşin başkenti olacak"

Akgül, Sivas'ın tarihte en fazla şampiyon güreşçi çıkarmış şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Sivas'ın, güreş branşında öne çıkacağını anlatan Akgül, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca da ata sporu güreşe mihmandarlık edecek en büyük şehirlerden biri. Bu anlamda 'Sivas güreşin başkenti olacak' diyoruz. Tabii ki bunu en başta söyleyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'tı. Sivas'a geldiğinde buranın sözünü vermişti, Sivas'ın güreş üssü olacağını söylemişti. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sivas'ımızın önemli değerlerinden AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in spora çok ciddi bir yatırımı var. Sağ olsun kendisi sporla alakalı hangi proje giderse gitsin hepsine destek veriyor. Sivas'a yatırım noktasında çok büyük yatırımlar yaptırdı."

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- "Aynı anda dört grup antrenman yapacak"

Akgül, tesisten Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağını dile getirdi.

Tesisin üniversite arazi içinde olmasının önemine dikkati çeken Akgül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Üniversite arazisinin içerisinde olması da o kadar değerli ki yeni yapılan tıp fakültesi hastanesi ve sağlık merkezi hemen dibimizde. Cumhuriyet Üniversitesi ile de protokol yapıp çocuklarımızın performans ve kan testleri ile sezon öncesi bütün planlamalarını üniversitemizle yürüteceğiz. Yani bilimle iç içe bir spor kompleksinden bahsediyoruz. Rıza Kayaalp gibi güreşçiler de buraya kamp yapmaya gelecek, Gardaşlar Ormanı'nda koşuya gidecekler. Bu tesis öncelikle ülkemize ve Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten sadece Sivas değil, Türk güreşi, Türk sporu muhteşem bir tesis kazandı. Emeği geçen tüm bakanlığımız personeline, Sivas'taki bütün vekillerimize, bürokratlarımıza, valimize çok teşekkür ediyorum. Bunların en başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

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- Kamp eğitim merkezi

Akgül, Karasu'da da Cumhurbaşkanının talimatlarıyla devam eden kamp eğitim merkezi projesini Bakan Osman Aşkın Bak'ın yürüttüğünü dile getirdi.

Projenin şu anda imar aşamasında olduğunu aktaran Akgül, "Son aşamadayız. İnşallah ihale için askıya çıkacak, daha sonra da 2027'nin başında inşallah temelini atacağız. Orası da dünya güreşinde bir numaralı tesis olacak ve Türk güreşinin tesis eksikliğini kapatacak. Şu anda iki kamp eğitim merkezimiz var. Onlar da ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. O da bittiğinde modern, dünyaca ünlü bir tesise kavuşacağız. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da ayrıca çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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- "Komplike bir tesis, sporcuların bahanesi yok"

Sivas'taki tesisle ilgili bilgiler veren Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tesiste 253 kişilik bir otelimiz var. Otelde VIP ile 2 ve 3 kişilik odalar bulunuyor. Ayrıca içerisinde sauna ve spa alanı, hamamı yine aynı şekilde 12 minderli Türkiye'nin en büyük güreş salonu var, 12 minderiyle ayrıca bir rekor. Böyle büyük bir salon Türkiye'de yok. Türkiye'nin en büyük Olimpik Hazırlık Merkezi. Onların yanında 1000 metrekarelik fitness merkezi de tesisin içerisinde bulunuyor. Burada 200 metre ileride büyük bir spor salonu var. Müsabaka yapıldığında da yine aynı şekilde orayı kullanabileceğiz. Üniversitenin spor sahalarının çok yakın olması tesisi avantajlı duruma getiriyor. Komplike bir tesis, sporcuların bahanesi yok. Buraya gelen sporcular eğer şampiyon olamıyorsa, sorunu kendinde arayacak. Öyle bir tesis diyorum. Burası yemesiyle, içmesiyle, kalkmasıyla tam profesyonel olimpiyat merkezi olacak."