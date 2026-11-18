Sivas'ta yaşayan uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, 57'nci yaş gününü köpekleriyle birlikte kutladı. Doğum günü pastasını kangallarla üfleyen Yıldız, köpeklere pasta yedirdi.

Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, 57'nci yaş gününü sürekli yanında olan kangal köpekleriyle beraber kutladı. Pastasının mumunu Sivas'ın dünyaca ünlü kangal köpekleriyle beraber üfleyen Yıldız, kendisi pastanın tadına bakmadan önce elleriyle dostlarını besledi. 20 yaşından beri kangal köpekleri yetiştiren Yıldız, fiziksel, duygusal ve gelişim özellikleri gibi bir çok konuya hakim olduğu köpekleriyle eğlenceli vakit geçirerek yeni yaşını kutladı.

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"Onlar benim köpeklerim değil, ben onların insanlarıyım"

Kangal köpeklerini ailesi olarak gördüğünü söyleyen Hüseyin Yıldız, "37 yıldır burada kangal ırkı köpeklerimle beraber bir yaşam sürdürüyorum. Onlarla birlikte olmanın keyfini, mutluluğunu yaşıyorum ve onlara hizmet veriyorum. Onlar benim köpeklerim değil, ben onların insanlarıyım. Kocaman ailem var benim. Yaklaşık 70 tane kangallarım var. Onları ben bir aile ve birlikteliğin içinde gördüğüm için bu kocaman aile ile birlikte doğum günümü kutladık ve devam edeceğiz. Sevgi büyük bir yaptırım. Onlar benim gönlümde değerli ve kıymetlilerdir. Bu kadim miraslara, yaşamımı bağladım. Bu soylu canlılarla beraber pastamı paylaştım. Kalbimi, yüreğimi, zamanımı ve yaşımı paylaştım dolasıyla gönül bağı kurduğum canlarla ilk olarak pastamı onlara yedirdim. Bir ömür bunlarla yaşama kararı aldık ve bu ömür ben yaşadıkça da bunlarla devam edecek. Ellerim ve ayaklarım tuttukça yaş günlerimizi hep birlikte kutlayacağız. Anadolu'dan gelen kadim miraslar ve onlarla doğum günümü kutladığım için çok mutluluk duyuyorum. Onlar insana sadık dost, gönüllerine çok büyük bir sermaye. Anadolu'nun en önemli kahramanı ve doğum günümü onlarla kutlamak beni çok mutlu ediyor. Onları çok seviyorum onlar benim yüreğimin en doğru köşesindeler. Ben 37 yıldır bunlarla doğum günümü kutluyorum şimdi 57 yaşına girdim ve bunlarla beraber bu mutluluğu birlikte paylaşmanın çok büyük sevincini yaşıyorum" diye konuştu.