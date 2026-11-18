İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yutulmak suretiyle saklanmış 100 ayrı paket bulunduğu tespit edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

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