Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ö.Ö. (56) yönetimindeki 12 AF 676 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. (50), A.Ö. (39), S.Ö. (62) ve F.T. (42) yaralandı.
Ambulanslarla İmranlı İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
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