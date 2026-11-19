Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü kaçakçılık ihbarı üzerine harekete geçti. İ.Ç. (31) yönetimindeki tırı durduran ekipler, dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada; 2 ton 796 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin sürücüye ilgili kanun maddesinden yasal işlem yapıldı.

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