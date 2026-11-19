Sivas'ta 2 ton 796 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 ton 796 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 ton 796 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada, durumundan şüphelendikleri bir tırı ilçede durdurdu.
Ekiplerin tırın dorsesinde yaptığı aramada, kolilere gizlenmiş 2 ton 796 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü İ.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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