İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada, durumundan şüphelendikleri bir tırı ilçede durdurdu.

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