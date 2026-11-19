Daha sonra ilçe vaizi Muhittin Avcı tarafından "İmtihanın Bir Parçası Boykot" konulu sunum yapıldı.

Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

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