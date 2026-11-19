Şarkışla'da "İmtihanın Bir Parçası Boykot" programı düzenlendi
Şarkışla İlçe Müftülüğünce "İmtihanın Bir Parçası Boykot" konulu sohbet programını düzenledi.
Şarkışla İlçe Müftülüğünce "İmtihanın Bir Parçası Boykot" konulu sohbet programını düzenledi.
Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Müftü Vekili Mehmet Akif Şahin'in açılış konuşmasının ardından ilahi ve şiir dinletisi sunuldu.
Daha sonra ilçe vaizi Muhittin Avcı tarafından "İmtihanın Bir Parçası Boykot" konulu sunum yapıldı.
Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve vatandaşlar katıldı.
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