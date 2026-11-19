Sivas'ta yemek arayışındaki bir tilki, daha önce anne ve babasının mesken tuttuğu restoranı mesken tuttu. Aç kaldığında restoranın önüne giden tilkiyi işletme sahibi besledi.

Sivas'ta doğada yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, şehir merkezine kadar indi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren restoranın önüne giden tilki, işletme sahibinin verdiği etleri yedi. Restorana gitmeyi alışkanlık haline getiren tilkinin sevimli anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yavru tilkinin belirli aralıklarla yemek için işletmesine geldiğini söyleyen işletme sahibi Hasan Yıldız, bundan önce anne ve babasının da işletmesine gelerek yemek aldıklarını söyledi.

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"Güzel bir dostluğumuz oldu"

İşletme sahibi Hasan Yıldız, yavru tilki ile güzel bir dostlukları olduğunu söyleyerek, "Bu gelen yavru tilki. Daha öncesinde bu yavrunun anne, babası da buraya geliyordu. Acıktıkça geliyor bizde köfte, döner veriyoruz. İşletmemizin içine girmiyor, geliyor, dışarda bekliyor, besliyoruz sonra da gidiyor. 34 senedir bu şekilde önceden anne ve babası da geliyordu. Artık onları görmüyoruz ama yavru şu an sıkça geliyor. İşletmemizin önüne geliyor bize kendini gösteriyor. Biz de dışarı çıkarak önüne yemeğini bırakıyoruz. Biraz bölgede oynuyor, yemediği yemeği gömüyor sonra da gidiyor. Normalde tilki her yerde görülen bir hayvan değil. Ama yavru tilki çok sevimli ve tatlı bir hayvan. Tilki ile bizimde güzel bir dostluğumuz oldu. Yaban hayvanı olduğu için biz zaten temasta bulunmuyoruz. Her gün belirli saatlerde gelip bizi ziyaret ediyor. Biz de güzelce kendisini besliyoruz. Çok güzel bir arkadaşlığımız oldu kendisiyle inşallah gelmeye de devam eder" dedi.