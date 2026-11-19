Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Sivas Valiliği iş birliğinde yürütülen turizm çalışmaları, Ankara'da turizm profesyonelleriyle paylaşıldı. Buluşmada, Sivas'ın turizm değerlerinin yanı sıra 2026 Yılı Orta Anadolu'yu Keşfet Alternatif Mali Destek Programı tanıtıldı.

Sivas'ın turizm potansiyelini sektör temsilcilerine tanıtmak ve yeni iş birliği imkânlarını değerlendirmek amacıyla, 12 Kasım 2026'da Ankara'da Turizm Profesyonelleri Tanıtım Buluşması gerçekleştirildi.

"Keşfin Yeni Adresi Sivas" temasıyla gerçekleştirilen buluşmada kentin tarihî ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, termal kaynakları ve gastronomi değerleri tanıtıldı. Sivas'ın farklı turizm türlerini bir arada sunan potansiyeli ve bu değerlerin turizm ürünlerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

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Program kapsamında ORAN'ın 2026 Yılı Orta Anadolu'yu Keşfet Alternatif Mali Destek Programı hakkında da bilgi verildi. Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan programla bölgenin turizm değerlerinin daha görünür hâle getirilmesi; bölgeye düzenlenen yeni turların artırılması, konaklama sürelerinin uzatılması ve mevcut turların süreklilik kazanması hedefleniyor. Programın, turizm profesyonellerinin bölgeye yönelik konaklamalı tur paketleri geliştirmesini destekleyen yönleri katılımcılarla paylaşıldı.

Sivas Valiliği ile ORAN arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde düzenlenen buluşma, kentin turizm değerlerinin sektörle doğrudan paylaşılmasına ve yeni ortaklıkların geliştirilmesine zemin oluşturdu. Toplantıda turizm profesyonellerinin görüş ve önerileri de alınarak Sivas'ın turizmde daha etkin tanıtılması için iş birliği imkânları değerlendirildi.

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İlgili programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, kurum temsilcileri ve turizm profesyonelleri katıldı.