Sivas'ta havaların soğumasıyla beraber bağışıklığı güçlendiren ve antibiyotik özelliği bulunan sofraların vazgeçilmezi turşular tezgahlardaki yerini aldı.

Sivas'ta havanın soğumasıyla birlikte sofralarda salataların yerini turşular almaya başladı. Mevsiminde toplanan taze meyve ve sebzelerden kurulan turşular, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Kış aylarına hazırlık sürecinin başlamasıyla birlikte şehirdeki turşu tezgâhları hareketlendi. Bağışıklığı güçlendirmesi ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisiyle bilinen turşular, sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle tezgâhları ve sofraları süslemeye başladı. Özellikle et yemeklerinin yanında tüketilen acı biber, tatlı biber, salatalık ve lahana turşuları en çok tercih edilen çeşitler arasında yer aldı.

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"Bağışıklığa ve soğuk algınlığına iyi gelmekte"

Turşu satıcısı Hüseyin İncesu, "Sivas'ımız kış memleketidir zaten turşu da antibiyotik olduğu için bağışıklık sistemini son derece desteklemekte. 3540 çeşit turşumuz var hepsi de bağışıklığa ve soğuk algınlığına iyi gelmekte, o yüzden hiç birini birbirinden ayırt etmiyoruz. Mesela sarımsak turşumuz doğal antibiyotik içermektedir. Alıç turşumuzun sirkesini ve turşusunu yapmaktayız. Alıç turşusu da kalbi onarır ve damarları açmaktadır. Bağışıklık sisteminin yanı sıra cildinizi nemli tutmasıyla da turşu çok yararlıdır. Tüm Sivas halkına 7'den 77'ye ciltleriniz kurumasın, nemli kalsın diye tüketilmesini tavsiye ediyoruz. O yüzden gençler ve orta yaşlıları turşu yemeye davet ediyoruz. Kışın eczanelerden ilaç almak yerine bizim doğal antibiyotik içeren turşularımızdan tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Mesela vitamin kapsülleri yerine turşuları kapsül gibi tüketebilirsiniz. Sivas'ın kış memleketi olmasından dolayı yıllardır yoğun turşu tüketimi olmaktadır. O yüzden bu yılda tüm halkımızı soğuk algınlığını kapmadan turşu yemeye davet ediyoruz" dedi.