SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, domates zararlılarıyla mücadelede kimyasal ilaçlar yerine faydalı böcek kullanımına yönelik proje başlattı. Laboratuvarda üretilen Nesidiocoris tenuis (Nezi) adlı böcekler, domates güvesi ve beyazsineklere karşı kullanılacak. Projeye ilişkin bilgi veren Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, "Tarımda bilinçsiz kullanılan kimyasal ilaçlar hem insan sağlığına hem de çevreye zarar veriyor. Biz de zararlılara karşı faydalı böcekler üreterek kimyasal kullanımını, su ve toprak kirliliğini önlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

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SCÜ Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, domates zararlılarıyla mücadelede kimyasal ilaçlar yerine 'faydalı böcek' kullanımına yönelik yeni bir proje başlattı. Laboratuvar ortamında çoğaltılan, bilimsel adı Nesidiocoris tenuis (Nezi) olan faydalı böcekler, önce Sivas’taki domates seralarında, ardından çiftçilerin tarla ve bahçelerinde kullanılacak. Bu böcekler, domates güvesi ve beyazsineklere karşı etkili bir avcı özelliğiyle ön plana çıkıyor.

'TOPRAĞIN KİRLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLUYORUZ'

Projeye ilişkin bilgi veren Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, "Hem ülkemizde hem de dünyada giderek artan kanser vakaları var. Bu vakaların büyük bir bölümünün sebebi maalesef tarımda bilinçsiz kullanılan kimyasal ilaçlardır. Biz de bölüm olarak bu soruna karşı bir çalışma başlattık. Özellikle domates bitkisindeki zararlı böceklere karşı faydalı böcekler üretiyoruz. Seralara düzenli salımlar yaparak bu faydalı böceklerin zararlıları etkisiz hale getirmesini sağlıyoruz. Bu sayede hem bilinçsiz kimyasal kullanımının hem de suların ve toprağın kirlenmesinin önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

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'TARLALARDA ÇİFTÇİLERE GÖSTERECEĞİZ'

Bu uygulamayı çiftçilerle de buluşturacaklarını söyleyen Yörük, "Nezi adındaki faydalı böcek, domatesteki en zararlı türler olan domates güvesi ve beyazsineklerin doğal düşmanıdır. Bu doğal düşmanları ortama salarak zararlıları baskı altında tutuyoruz. Bunu daha sonra çiftçi uygulamalarında da hayata geçireceğiz. Tarlalarda ve bahçelerde bu yöntemi çiftçilere uygulamalı olarak göstereceğiz. Amacımız kimyasalları ne kadar azaltırsak çevremizi, toprağımızı ve suyumuzu o kadar temiz tutabilmektir. Bu faydalı böcek aslında doğada var. Biz sadece onu bulup çoğaltıyor ve zararlı böceklerin üzerine salıyoruz. Nezi dediğimiz bu faydalı böcek, zararlı böceğin yumurtalarını bularak yiyor ve onları etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla zararlı böcek büyümek için ortam bulamıyor ve popülasyonu hızla azalıyor. Yumurtalar açılmadığı için de bitkiye zarar veremiyor" diye konuştu.