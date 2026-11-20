Sivas kent merkezindeki bir mahalleden geçen dereden yayılan koku, paniğe neden oldu. Derenin ilerlediği güzergah boyunca artan kokunun kaynağı ise bilinmiyor.

Sivas kent merkezinde yer alan Mevlana mahallesinden geçen bir derede suyun renginin değiştiği gözlemlendi. Rengi değişen dereden koku da yayılmaya başladı. Mevlana mahallesinin yanı sıra Çarşıbaşı mahallesinde de koku yayılırken, sebebi ise merak konusu. Yaşanan olaydan dolayı mahalle sakinlerinin rahatsızlık duyduğunu ifade eden Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, "Dün mahallemizde, askeri bölgeden gelen hat üzerinden Devlet Su İşleri'ne ait taşkın su kanalına yakıt karışması sonucu ciddi bir koku sorunu yaşanmıştır. Yapılan incelemelerde yakıt kaynaklı kokunun Mevlana Mahallesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar yayıldığı görülmüştür" dedi.

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"Sorunların çözüme kavuşmasını istiyoruz"

Sorunun kaynağının belirlenmesi gerektiğini söyleyen Burak Zakir Baş, "Sorunlarımızı ilgili makamlara bildirmemize rağmen hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Bizim en büyük sıkıntımız yaşadığımız sorunlardan ziyade, bu sorunları anlatabileceğimiz bir muhatabın olmamasıdır. Bizler mahallemizin seçilmiş temsilcileriyiz. Vatandaşımızın sorununu dinliyor, çözüm bulmak için girişimlerde bulunuyoruz. Ancak defalarca bildirim yapmamıza rağmen ne bir geri dönüş alabiliyor ne de sorunlarımıza çözüm bulabiliyoruz. Bizim tek derdimiz vatandaşımızın huzuru ve güvenliğidir. Sorunlarımızın duyulmasını, dikkate alınmasını ve artık çözüme kavuşmasını istiyoruz. Biz mahallemizin sesi olmaya ve sorunlarımız çözülene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.