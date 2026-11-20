Sivas İHH İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'de çocuklara yönelik saldırıları protesto edildi.

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Kent Meydanı'nda düzenlenen programda grup adına basın açıklamasını okuyan lise öğrencisi Nisa Ballıkaya, çocukların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birbirine benzediklerini söyledi.

Her çocuğun oyun oynamayı, sevdikleriyle vakit geçirmeyi, gezmeyi ve geceleri mışıl mışıl uyumayı sevdiğini belirten Ballıkaya, şunları kaydetti:

"Bugün burada, bunları yapamayan Gazzeli arkadaşların sesini duyurmak için toplandık. İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu. 22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti ama pek çoğu annesinin kucağında, uyuduğu yatağında ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit oldu. Şu an Gazze'de hayatta kalmaya çalışan diğer çocuklar ise çok üşüyor ve çok acıkıyor. İçmek için temiz bir yudum su, yemek için bir parça ekmek bile bulamıyorlar. Büyüklere sormak istiyoruz, hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı. Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı. Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu? Biz imkansız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin."