Sivas Valiliği öncülüğünde yürütülen turizm tanıtım çalışmaları kapsamında, kentin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini yansıtan kısa tanıtım filmleri, "Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'ı Keşfet" sloganıyla başkent Ankara’nın farklı noktalarında bulunan LED ekranlarda yayınlanmaya başladı.

Sivas'ın turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak, kente yönelik turizm hareketliliğini artırmak ve ziyaretçi sayısının yükselmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmleri, başkentin farklı noktalarındaki LED ekranlarda vatandaşlarla buluşuyor. Anadolu'nun köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan Sivas'ın tarihî yapıları, doğal güzellikleri, zengin gastronomi lezzetleri, kültürel mirası ve turistik değerlerinin yer aldığı kısa filmlerle, başkentte yaşayan vatandaşların Sivas'ı daha yakından tanımaları ve kente yönelik turistik ilginin artırılması hedefleniyor.

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Millî Mücadele tarihindeki önemli yeri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan tarihî eserleri, doğal güzellikleri, termal kaynakları ve zengin gastronomi kültürüyle dikkat çeken Sivas, sahip olduğu turizm değerleriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor. Hazırlanan tanıtım filmleri aracılığıyla kentin bu zenginliklerinin görsel bir anlatımla geniş kitlelere ulaştırılması, Sivas'ın turizm alanındaki bilinirliğinin artırılması ve yeni ziyaretçilerin kente kazandırılması amaçlanıyor.

Sivas tanıtım filmleri hızlı trende yayınlanacak

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Gelişen ulaşım altyapısı ve yüksek hızlı tren seferleriyle Başkent Ankara'ya daha da yakınlaşan Sivas'ı keşfetmeye davet eden tanıtım filmleri, Sivas'ın tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor. Ayrıca hazırlanan içerikler, ülke genelindeki tüm yüksek hızlı tren seferlerinde de tren içi ekranlarda yolcularla buluşacak. Sivas Valiliği koordinasyonunda sürdürülen tanıtım faaliyetleriyle, kentin ulusal ve uluslararası turizm pazarındaki görünürlüğünün güçlendirilmesi ve sahip olduğu turizm potansiyelinin ekonomik ve sosyal kalkınmaya daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.