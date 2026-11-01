Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Işıtan Mahallesi'nde meydana geldi. D.K. idaresindeki 06 GMZ 78 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki Tohma Çayı'na uçan araç ters döndü. Kazada araç sürücüsü ile yolcu C.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerin sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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