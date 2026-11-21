Bursaspor ise 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 32 puanla Trendyol 1. Lig'in zirvesinde bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Bursaspor karşılaşması öncesi Amilton ve Okan Erdoğan'ın tedavilerine devam ediliyor. Sarı kart cezalısı Manaj da Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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