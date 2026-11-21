Sivasspor, yarın lider Bursaspor'a konuk olacak
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Bursaspor karşılaşması öncesi Amilton ve Okan Erdoğan'ın tedavilerine devam ediliyor. Sarı kart cezalısı Manaj da Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Ligde 18. sıradaki Sivas temsilcisi, 14 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.
Bursaspor ise 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 32 puanla Trendyol 1. Lig'in zirvesinde bulunuyor.
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