Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel ve Köylere Hizmet Götürme İlçe Müdürü Musa Karyağdı da hazır bulundu.

Köy sakinleri ziyaretten dolayı Avcı'ya teşekkür etti.

Ziyaretlerde muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi alan​​​​​​​ ve köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerin ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Gümüşpınar ve Karataş köylerini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.