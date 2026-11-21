Sivas Gücü Belediyespor Güreş Takımı, 20262027 sezonu Türkiye Büyükler Güreş 2. Lig terfi müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Sivas'ın köklü güreş geleneğini yeniden canlandırmak ve yeni şampiyonlar yetişmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, sporcu yetiştirilmesine yönelik adımlarını sürdürüyor. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un göreve geldiği ilk dönemde kurulan güreş kulübü, kısa sürede önemli bir başarıya imza atarak 1. Lig'e yükseldi. Sporcuların azmi, teknik ekibin özverili çalışmaları ve güreşe sağlanan destekle gelen bu başarı, Sivas'ta güreşin geleceği adına umut verdi. Sivas Belediyesi, yalnızca kulüp faaliyetleriyle değil, düzenlediği büyük organizasyonlarla da güreş sporunun gelişmesine katkı sağlıyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatırasını yaşatmak ve ata sporu güreşi gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri, bu çalışmaların en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Geleneksel olarak düzenlenen festival, her yıl artan katılımıyla Sivas'ı ulusal ve uluslararası güreş camiasının buluşma noktalarından biri hâline getiriyor. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden sporcuların katıldığı organizasyon, hem geleneksel güreş kültürünün yaşatılmasına hem de çocukların ve gençlerin bu sporla tanışmasına önemli katkı sunuyor.

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Hedef yeni şampiyonlar yetiştirmek

Sivas, geçmişte olimpiyat ve dünya şampiyonları yetiştirerek Türk güreşine önemli katkılar sunan şehirlerin başında geliyor. Belediyenin spor tesisleri, kulüp faaliyetleri, antrenman imkânları ve uluslararası organizasyonlarıyla desteklenen çalışmaların merkezinde genç sporcuların yetiştirilmesi bulunuyor. Sivas Gücü Belediyespor Güreş Takımı'nın 1. Lig'e yükselmesi de bu çalışmaların önemli bir kazanımı olarak değerlendiriliyor. Yeni sezonda Sivas'ı 1. Lig'de temsil edecek olan takımın hedefi, üst ligde kalıcı olmak, başarılı sonuçlar elde etmek ve altyapıdan yetişen sporcularla kulübün başarı grafiğini daha da yukarı taşımak. Sivas'ta güreşin yeniden güç kazanması ve minderlerde yeni şampiyonların yetişmesi adına atılan adımlar, Sivas Gücü Belediyespor'un elde ettiği bu başarıyla yeni bir ivme kazanmış oldu.