Sivas'ta geçtiğimiz dönemlerde yıkılarak kentsel dönüşüme alınan Eski Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm projesinde yeni iş yerlerinin hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Sivas'ta Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Etap kapsamında yer alan 24 dükkanın hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımı ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekimde vatandaşlar yeni iş yerlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Kura çekiminde konuşan Başkan Uzun, Eski Sanayi bölgesinin kentin en kronik kentsel dönüşüm alanlarından biri olduğunu belirterek belediye olarak sahada güzel bir ivme yakaladıklarını ifade etti.

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Geçtiğimiz yıl başlanan 2. etap çalışmalarının bu yılın sonu itibarıyla büyük ölçüde tamamlanacağını ve yapı kullanım belgelerinin alınacağını kaydeden Başkan Uzun, kış mevsiminin ardından doğalgaz başta olmak üzere toplu abonelik işlemlerinin yapılacağını ve hak sahiplerinin NisanMayıs ayları gibi yeni yerlerine taşınmaya başlayacağını söyledi.

Üçüncü etap süreci ve diğer etaplara ilişkin bilgileri de paylaşan Başkan Uzun, 5 bloktan oluşacak 3. etapta 280 daire ve 46 dükkân inşa edileceğini, bugün ise kuraya girmeye hak kazanan 89 hak sahibi arasında 24 dükkân için kura çekimi yapıldığını aktardı.

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"Projede güzel bir ivme yakaladık"

Başkan Uzun, "Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm bölgesinde güzel bir ivme yakaladık. Geçen sene başladığımız ikinci etabı bu yıl sonu itibarıyla bitiriyoruz. Üçüncü etapta yıkım çalışmalarını gerçekleştirdik ve 10 bin metrekarelik alanı temizledik. Hızlı bir şekilde ihalesini yapıp, üçüncü etabımızı da yapmaya başlayacağız. Ardından dördüncü, beşinci ve altıncı etaplar var; arkadaşlarımız bunlarla ilgili de çalışıyor ve diğer etapları da hızla tamamlayacağız. Kentsel dönüşümleri yaparken alanı sosyal donatılar bakımından da zengin bir hale getirmeye öncelik verdik. Kocaeli'de hayırsever bir iş insanımız aile sağlığı merkezi yapmak istedi. Kendisine Demircilerardı Mahallesi'nde, Eski Sanayi bölgesindeki kentsel dönüşüm alanında aile sağlığı merkezi alanı bulunduğunu ve burayı yaparsa çok güzel olacağını söyledim. Projesini bizzat kendi çizdi ve Türkiye'nin en güzel aile sağlığı merkezlerinden birini oraya yaptı" dedi.

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Bölgede yeni bir okul yapıldığına da dikkat çeken Uzun, "Valimiz ve milletvekillerimizle yaptığımız görüşmede burada bir okul ihtiyacı olduğunu dile getirdik. Geçen günlerde okulun da temelini attık ve yapımına başlandı. Hem okul hem de aile sağlığı merkezi buraya ciddi anlamda değer kattı. Önümüzdeki yıllarda tamamlandığında çok güzel bir alanı şehrimize kazandırmış olacağız. Kurada ismi çıkmayanlar için de şu yolu izleyeceğiz: 30 Kasım tarihine kadar konut için gelip başvuru yapabileceksiniz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüze uğrarsanız arkadaşlarımız bu konuda yardımcı olacak. Kura çekimi, yapacağımız binalar, dükkânlar ve konutlar şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.