Sivas'ta iki adayın yarıştığı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçiminde Mustafa Eken'i destekleyen meclis üyesi adayları, kesin olmayan sonuçlara göre 78 meclis üyeliğinden 57'sini kazandı.

Sivas'ta Yavuz Selim İlkokulu'nda gerçekleştirilen STSO Meclis üyeliği seçiminde odaya kayıtlı üyeler oy kullandı. 30 meslek komitesinde 78 meclis üyesinin belirlendiği seçimde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mustafa Eken'in beyaz pusulasında bulunan 57 meclis üyesi adayı üyelerin oyları ile seçildi. Mevcut başkan Zeki Özdemir'i destekleyen mavi pusula adayların ise 21'i seçildi. Mecliste çoğunluğu elde eden Mustafa Eken'in başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor.