Ligin 11. haftasında iç sahada SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada ise deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Son galibiyetini ligin 9. haftasında evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek alan Sivasspor, 10. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Ekenler Beton Sivasspor'un 3 puan hasreti devam ediyor.

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