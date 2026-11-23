SERHAT ZAFER - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesince (SBTÜ) yürütülen proje kapsamında ön çalışmaları yapılan "yılan robot", dar geçitlerden geçebilme, engebeli yüzeylerde ilerleyebilme ve insanların erişmesinin güç olduğu alanlara ulaşabilme özellikleri sayesinde pek çok zorlu meslekte işleri kolaylaştıracak.

SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Göksu Taş'ın yürütücülüğünü yaptığı ve arama kurtarma operasyonları, endüstriyel tesislerin denetimi, boru hatlarının incelenmesi, afet bölgelerinin keşfine kadar pek çok alanda kullanılabilecek proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

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"Metasezgisel Optimizasyon Tabanlı Merkezi Örüntü Üretici ile Biyomimetik Yılan Robotlarda Adaptif ve Enerji Verimli Hareket Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı proje ile doğadaki yılanların hareket kabiliyetinden esinlenerek geliştirilen robotlar, özellikle afet bölgelerinde kullanılacak.

SBTÜ yürütücülüğünde gerçekleştirilen projenin araştırma ekibinde farklı üniversitelerden akademisyenler de yer alıyor.

Proje kapsamında ayrıca 2 lisans öğrencisine 12 ay süreyle burs desteği sağlanarak genç araştırmacıların bilimsel çalışmalara katılımı teşvik edilecek.

- "Projemiz 18 ayda tamamlanacak"

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Dr. Öğr. Üyesi Göksu Taş, AA muhabirine, afet bölgelerinde dar alanlarda tekerleksiz robotların kullanılması gerektiği düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi.

Doğada bulunan canlıların davranışlarından esinlenerek projeyi hazırladıklarını belirten Taş, "Robotumuz yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda, 3,5 kilogram ağırlığında olacak. Ön çalışmalarını yaptık, 8 eklem, 9 modül, kuyruk, gövde ve baş kısımlarından oluşacak. Baş kısmında kamera ve sensörlerimiz var. Gövde kısmında kontrol algoritmamızın yürütüldüğü kart kısmımız var. Kuyruk kısmımızda ise batarya ve batarya yönetim sistemimizin olduğu kısım olacak." dedi.

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Taş, robotun her ekleminde iki yöne hareket kabiliyetinin bulunacağını anlatarak, "Bir yılanın doğada yaşarken elde ettiği tecrübelerden esinlenerek gerek kaygan ve yumuşak zeminler, gerekse sert zeminlerde, dar ve karanlık alanlarda hareketini yapabilmesi için üç hareket yöntemini kullanıyoruz. Yılan robotumuzun sekiz ekleminden sadece bir eklemini şimdiye kadar gerçekleştirdik. İki eksende hareketimizi yapıyoruz. Projemiz 18 ayda tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

- "Önceliğimiz afetlerde kullanmak"

Projeyi özellikle afet bölgeleri için tasarladıklarını vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihtiyaçlarına göre yılan robotumuzu modifiye edebiliriz. Farklı alanlarda, savunma sanayi gibi ortamlarda kullanabiliriz, önceliğimiz şu an afetlerde kullanmak. Afetlerde veri aktarımında bazı problemler olması durumuna karşı birkaç sensöre ihtiyaç duyuluyor. Kamera, hoparlör, konum gibi birçok aşamayla beraber AFAD veya kurtarma ekiplerine bilgiyi aktarmak istiyoruz. Algoritmamızda çeşitli planlarımız var. Kamera, kızılötesi, sıcaklık sensörü gibi farklı sensörler kullanacağız. Afet bölgesinde ekiplerimizin ulaşamadığı canlılara robotlarla erişim sağlayıp gerek görüntü, gerek ses ve gerekse termal kameralarla derinlik gibi verileri aktaracağız. Devletimizin ihtiyaçlarına göre, insanların girerken tehlikeye uğrayabileceği dar kesitli yerler olabilir, petrol boru hatları olabilir, birçok alanda robotumuzu kullanabiliriz."