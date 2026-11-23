Sivas'ta hafta başında vatandaşlar güne sisli havayla başladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle sisli hava etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düşerken sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. Seyir halindeki araçlar ve apartmanlar ise sisin içerisinde kayboldu.

Soğuk havayla birlikte Sivas'ın özüne döndüğünü söyleyen Osman Nuri Keskin, "Sivas güzel şu an. Her zaman olması gerektiği bir hava durumu mevcut. Sabah saatlerinde her yer sisle kaplı, her daim böyle olsa keşke. Kar da yağsa bence daha güzel olur. Havaların soğuması daha güzel. Sivas dendiğinde akıllara soğuk gelir" dedi.

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İstanbul'dan üniversite okumak için kente gelen Yunus Emre Kanza ise, "Sivas bu sabah uyandığımızda baya soğuktu. Ama sisli güzel bir görüntü var. Birkaç gündür böyle değildi ama bu sabah uyanığımızda her yer sisli güzel bir hava bizi karşıladı. Sis bölgede bir çok yeri kapatmış durumda önümüzü görsek de ilerisini göremiyoruz. Sivaslılardan duyduğumuza göre şu an Sivas özüne döndü" diye konuştu.