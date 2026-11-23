AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Esentepe ve Yunus Emre mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ eliyle inşa edilen 352 konutun yapımında yüzde 50 seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Aksu, yazılı açıklamasında, Sivas’a çok büyük yatırımlar kazandırdıklarını, Esentepe ve Yunus Emre mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında da vatandaşlar için güvenli ve konforlu konutlar inşa edildiğini ifade etti.

Dönüşüm sürecinin iki mahalleyi kapsayan yaklaşık 77 hektarlık bölgenin 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmesiyle başladığını belirten Aksu, "Eski ve depreme dayanıksız yapılar yıkıldı. Bakanlığımızın öncülüğünde, sosyal devlet anlayışıyla ve hemşehrilerimiz mağdur edilmeden yürütülen süreçte, tapusu bulunmayan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunları da çözüme kavuşturuldu." ifadelerini kullandı.

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Ardından 90 dönümlük bir bölgenin rezerv yapı alanı olarak belirlendiğini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Bu alanda 2018 yılında yapımına başlanan 475 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bazı hak sahiplerinin tapu teslim işlemleri devam ediyor. Dönüşümün devam eden etabında ise TOKİ eliyle inşa edilen 352 konutun yapımında yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler’e, Sivas Belediye Başkanımız Sayın Adem Uzun’a, önceki dönem belediye başkanlarımıza, mevcut ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."