Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, geleceği şekillendiren, yarınları bilgiyle, emekle ve sevgiyle inşa eden öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını, bir çocuğun hayatına dokunarak, ona umut olduğunu, yol göstererek geleceğe ışık tuttuğunu belirten Uzun, "Öğretmenlerimizin fedakarlığı ve emeğiyle yetişen her bir nesil, ülkemizin aydınlık yarınlarının en büyük güvencesidir." ifadesini kullandı.

Şehirleri kalkındırmada en önemli görevin donanımlı, vicdanlı, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirebilmek olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

REKLAM

"İşte bu nesilleri geleceğe hazırlayan, onlara karakter, değer ve vizyon kazandıran kişiler öğretmenlerimizdir. Yıllarını bu kutsal mesleğe adayan, ülkemizin dört bir yanında evlatlarımızın elinden tutarak onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin özverisi, millete hizmet yolunda bizlere en büyük ilhamı vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."