Sivas'ta ekim ayında bin 30 konut satıldı Sivas'ta ekim ayında bin 30 konut ve 86 iş yeri satıldı. Konut satışlarının 558'i ilk el, 472'sini ikinci el satışlar oluşturdu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistikleri paylaştı.
Giriş: 23.11.2026 - 17:00 Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistikleri paylaştı.
Buna göre Sivas’ta geçen ay bin 30 konut satıldı. Bin 30 konutun 558’ini ilk el satış, 472’sini ise ikinci el satışlar oluşturdu.
Verilere göre Sivas’ta ekim ayında satılan iş yeri sayısı da 86 olarak gerçekleşti. Bunun 21’ini ilk el satış, 65’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.
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