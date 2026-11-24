Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir muhtar traktörünün önüne yaptırdığı özel aparatla karla mücadeleye destek vermeye hazırlanıyor.

Damlaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Gürledik, kış aylarında yaşanabilecek kar yağışında belediye ekiplerine destek olmak amacıyla traktörüne özel kar küreme aparatı taktırdı.

Gürledik, kar küreme aparatının yaklaşık 120 bin liraya mal olduğunu söyleyerek, ihtiyaç halinde sadece kendi mahallesine değil ilçedeki diğer mahallelere de hizmet vereceğini ifade etti.

Şarkışla'da geçen yıl kış mevsiminde yoğun kar yağışının etkili olduğunu dile getiren Gürledik, yaşanan zorlukları tecrübe ettiklerini, bu yıl benzer sıkıntıların yaşanmaması için önceden tedbir aldıklarını belirtti.

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Kar küreme aparatını kendi bütçesiyle yaptırdığını kaydeden Gürledik, "Önümüzde yine yoğun bir kış beklentisi var. Bu yıl mahallemizin kış şartlarından etkilenmemesi için hazırlığımızı yaptık. Bunun için kendi bütçemden yaklaşık 120 bin lira harcadım. Muhtarlığa aday olduğumda da seçilirsem hizmet için harcama yapacağımı söylemiştim. Amacım muhtarlığıma, milletime ve devletime hizmet etmek." diye konuştu.