Akıncılar'da Muhtarlar Günü kutlandı

Programa, Akıncılar Belediye Başkan Vekili İlhan Tekin, il genel meclisi üyeleri, ilçe protokolü ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerin temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Karababa, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlara iletilmesinde muhtarların önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Programda konuşan Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Daha sonra Akıncılar Kaymakamlığı tarafından Öğretmenevi'nde program düzenlendi.

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