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        Sivas'taki Hitit kenti Sarissa'da kazı çalışmaları yeniden başlayacak

        Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başören köyü sınırlarında yer alan ve MÖ 1500-1400 yıllarında Hitit kralları tarafından dini merkez olarak kullanılan 3 bin 500 yıllık Sarissa Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Sivas'taki Hitit kenti Sarissa'da kazı çalışmaları yeniden başlayacak

        Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başören köyü sınırlarında yer alan ve MÖ 1500-1400 yıllarında Hitit kralları tarafından dini merkez olarak kullanılan 3 bin 500 yıllık Sarissa Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başlanacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Marburg Üniversitesinden arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller-Karpe başkanlığındaki kazılarla gün yüzüne çıkartılan Sarissa, elde edilen bulgular ile tarihe ışık tutarken toprak altında kalan gizemleriyle Anadolu'daki keşfedilmeyi bekleyen kültür mirasları arasında yer alıyor.

        Ayrıca antik kent, Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentlerinden birisi olarak biliniyor.

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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sarissa Antik Kenti'ni ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'dan bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Sarissa Antik Kenti'nin Anadolu'nun önemli arkeolojik miraslarından ve Samuha gibi Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda önemli dini, siyasi ve idari merkez. Bunu bölgeden çıkan tarihi tabletlerden anlıyoruz. Bugüne kadar yapılan kazılarda 52 tablet çıkarılmış. Yine burada ortaya çıkarılan saray kalıntılarından da anlıyoruz. Burada çıkarılan bir önemli eser daha var. O da ikiz boğa Rhyton heykeli. Bu eserimiz şu anda Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu ikiz boğa heykelinden bir tane daha var, o da Hattuşa'dan çıkarılmış ve şu anda Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Bu, Hititleri sembolize eden çok önemli bir eser."

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        Vali Şimşek, 1993 yılından 2005 yılına kadar yapılan kazılarda 4 bin 600 metrekarelik tapınağın ortaya çıkarıldığını belirtti.

        Burasının Hititler için önemli dini merkezlerden olduğunu kaydeden Şimşek, "Hattuşa'daki krallar özellikle ilkbahar aylarında Sarissa'ya gelip burada bazı dini törenler gerçekleştiriyorlar. Özellikle geldiklerinde fırtına tanrısının mekanını ziyaret ediyorlar ve bazı dini ritüeller burada gerçekleşiyor. Burada Suppitassu Gölü var. Bunlardan birkaç tane daha olduğunu düşünüyoruz. Bu göleti yaklaşık 3 bin 500 yıllık su mühendisliği olarak değerlendirebiliriz. Baktığımızda göleti halen görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        - Kazı çalışmaları 2027 yılında yeniden başlayacak

        Vali Şimşek, amaçlarının kültürel mirasa sahip çıkmak ve korumak olduğuna işaret ederek, burayı turizme kazandırmak istediklerini vurguladı.

        Bu amaç doğrultusunda kazılara gelecek yıl başlayacaklarını bildiren​​​​​​​ Şimşek, "İstanbul Üniversitesinden Metin Hoca'nın öncülüğünde yeniden kazı çalışmalarına başlanacak. 2005 yılına kadar yapılan kazılarda, tapınak saray kalıntıları tabletler, surlar ve ikiz boğa Rhyton heykeli gibi kalıntılar bulundu. İnşallah gelecek yıl devam eden yeni kazı çalışmalarında daha çok eser ortaya çıkarılacak. Hititlerin gerek dini gerekse idari sosyal yaşantısı hakkında bilgi sahibi olacağız. Kazı çalışmalarında görev alan başta Andreas Müller ve ekibi olmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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