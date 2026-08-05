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        ALDER Başkanı Mahmut Güzel, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

        Anadolu Lisanslı Depocular Derneği (ALDER) Başkanı Mahmut Güzel, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ALDER Başkanı Mahmut Güzel, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

        Anadolu Lisanslı Depocular Derneği (ALDER) Başkanı Mahmut Güzel, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya'yı ziyaret etti.

        Ziyarette, lisanslı depoculuk sisteminin mevcut durumu, tarım sektöründeki güncel gelişmeler, ürün depolama altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Tarım ürünleri ticaretinin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

        Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, lisanslı depoculuğun üreticiler, tüccarlar ve tarım sektörü açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sektörün gelişimine katkı sağlayacak her türlü işbirliğini önemsediklerini ifade etti.

        Karakaya, ziyaret dolayısıyla ALDER Başkanı Güzel'e teşekkür etti.

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