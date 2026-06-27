Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107. yıl dönümü kutlandı

        Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Valilik, Tugay Komutanlığı ve belediye çelenklerinin sunumunun ardından Milli Mücadele'nin kahramanları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Vali Şimşek, şunları kaydetti:

        "Aziz Atatürk, milletimizin istiklal umutlarının zayıfladığı, vatan topraklarının işgal altında ve geleceğimizin belirsiz olduğu bir dönemde Anadolu'nun bağrına doğru başlattığınız kutlu yolculukta Milli Mücadele'nin en emin şehri olarak seçtiğiniz Sivas'a teşriflerinizin 107. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve minnetle yad ediyoruz. Bazı şehirler vardır ki tarihin seyrini değiştirir, coğrafyanın sessiz bir tanığı olmaktan çıkıp bir milletin kaderinin yeniden yazan asil bir kahramana dönüşür. Sivas işte bu anlamda yalnızca bir coğrafya değil, Türk milletinin bağımsızlık destanının nakşedildiği, Cumhuriyetimizin filizlendiği mukaddes bir duraktır. İşgal altındaki yurdumuzu hüviyete kavuşturmak adına yaktığınız bağımsızlık meşalesi milletimizin makus talihini değiştirmiş, bu tarihi ve kutlu yürüyüşün en hayati kararlarına Sivas ev sahipliği yapmıştır."

        Tören, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        İşitme engelli spora erasmus desteği
        İşitme engelli spora erasmus desteği
        Cezaevinde 'umuda ilmek atan' kadınlar belgesele konu oldu
        Cezaevinde 'umuda ilmek atan' kadınlar belgesele konu oldu
        Fenerbahçe sevgisi neredeyse yuvasını yıkıyordu Eşinin itirazlarına rağmen...
        Fenerbahçe sevgisi neredeyse yuvasını yıkıyordu Eşinin itirazlarına rağmen...
        Numune Hastanesi'nde ağrılara nokta atışı tedavi Sivas Numune Hastanesi Fiz...
        Numune Hastanesi'nde ağrılara nokta atışı tedavi Sivas Numune Hastanesi Fiz...
        Ulaş Gölü'ne 'turizm' dokunuşu 2027'de
        Ulaş Gölü'ne 'turizm' dokunuşu 2027'de
        Gezen Sinema Tırı Ulaş'ta vatandaşlarla buluştu
        Gezen Sinema Tırı Ulaş'ta vatandaşlarla buluştu