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        Gezen Sinema Tırı Ulaş'ta vatandaşlarla buluştu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Gezen Sinema Tırı Ulaş'ta vatandaşlarla buluştu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı vatandaşlarla buluştu.

        Sivas Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Ulaş Demokrasi Meydanı bahçesinde düzenlenen etkinlik müzik dinletisiyle başladı.


        Etkinlikte, açık hava sinema gösterimi yapıldı.


        Film gösterimine, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve vatandaşlar katıldı.







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