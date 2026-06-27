Gezen Sinema Tırı Ulaş'ta vatandaşlarla buluştu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı vatandaşlarla buluştu. Sivas Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Ulaş Demokrasi Meydanı bahçesinde düzenlenen etkinlik müzik dinletisiyle başladı. Etkinlikte, açık hava sinema gösterimi yapıldı. Film gösterimine, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.