Balık tutmak için evinden çıkan kişi ırmak kenarında ölü bulundu

Sivas'ta balık tutmak için evinden ayrılan kişi, Kızılırmak kenarında ölü bulundu.



Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) fabrikasında işçi olarak çalışan A.U. (29) dün sabah saatlerinde balık tutmak için evinden ayrıldı. Bir müddet sonra eşinden haber alamayan Ö.U. (26), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Jandarma ekipleri yaptıkları arama sonunda A.U'nun cansız bedenini, İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyü yakınlarında Kızılırmak kenarında buldu.



A.U'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için İmranlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.







