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        Ulaş'ta Kur'an kursunu bitiren kursiyerlere belgeleri verildi

        Ulaş'ta Kur'an kursunu bitiren kadın kursiyerlere belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Ulaş'ta Kur'an kursunu bitiren kursiyerlere belgeleri verildi

        Ulaş'ta Kur'an kursunu bitiren kadın kursiyerlere belgeleri verildi.

        İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Hürriyet ve Yeşilyurt mahallelerindeki Kur'an kursuna katılan kursiyerlere, düzenlenen törenle bitirme belgelerini verdi.


        İçli, kursu öğreticileri Hacer Çiçek ve Derya Aydın'a da desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

        Kur'an kursuna katılan kursiyerlere teşekkür eden İçli, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimizin sünnetinin, manevi ve ahlaki değerlerimizin öğretildiği, toplumsal bağlarımızın, birlik ve beraberliğimizin güçlendirildiği bu kurslarımız bizim için çok önemlidir. Bu doğrultuda yürütülen her programın destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        ​Kursiyerler de desteklerinden dolayı İçli ve müftülük personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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