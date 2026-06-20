Gemerek'te Ülkü Ocakları "Şahlanış Gecesi" düzenledi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Şahlanış Gecesi" düzenlendi.



Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Gökmen, Ülkü Ocakları'nın Türk gençliğinin yetişmesindeki rolüne vurgu yaparak, teşkilatın ülkenin geleceği açısından önemli bir görev üstlendiğini söyledi.



Ülkü Ocakları Gemerek İlçe Başkanı Naci Kaan Yücedağ da Türk gençliğinin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Programa, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



