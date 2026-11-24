Sivas İl Millî Eğitim Spor Kulübü Wushu Kung Fu takımı, Balkan Şampiyonası’nda elde ettiği derecelerle Türkiye’yi ve Sivas’ı gururlandırdı. Şampiyonada Rahmi Özeç altın madalya kazanırken, Nuh Asanakut ve Emrah Özer gümüş, Tayfun Öztürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Sivaslı sporcular, uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla kentin adını duyurmaya devam ediyor. Sivas İl Millî Eğitim Spor Kulübü Wushu Kung Fu takımı, katıldığı Balkan Şampiyonası’nda önemli dereceler elde ederek Türkiye'yi ve Sivas’ı başarıyla temsil etti.

Şampiyonada mücadele eden Sivaslı öğretmenlerden Rahmi Özeç, rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu ve altın madalyaya uzandı. Nuh Asanakut ve Emrah Özer kendi kategorilerinde Balkan ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazanırken, Tayfun Öztürk ise Balkan üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda millî takım antrenörlüğü görevini de yürüten Öztürk, elde ettiği dereceyle başarıya katkı sağladı.