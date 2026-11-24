Mecnun Otyakmaz Spor Salonu’nda oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için yoğun çaba gösterdi. Karşılıklı ataklarla geçen ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Sivas İl Özel İdarespor, ligin 6. haftasında sahasında Seyhan Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig B Grubu’nun 6. haftasında Seyhan Belediyespor’u konuk eden Sivas İl Özel İdarespor, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3434’lük beraberlikle ayrıldı.

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