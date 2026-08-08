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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri "Bozkırın Aslanı" Kangal köpekleri, ırkının en güzeli seçilmek için yarıştı

        "Bozkırın Aslanı" Kangal köpekleri, ırkının en güzeli seçilmek için yarıştı

        Kangal köpekleri, ana vatanları Sivas'ta "Irk Standartları ve Güzellik Yarışması"nda görücüye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 17:37 Güncelleme:
        "Bozkırın Aslanı" Kangal köpekleri, ırkının en güzeli seçilmek için yarıştı

        Kangal köpekleri, ana vatanları Sivas'ta "Irk Standartları ve Güzellik Yarışması"nda görücüye çıktı.

        Sivas Belediyesi, "Bozkırın Aslanı" olarak da bilinen, gücü, sadakati ve iri cüssesiyle küçükbaş sürüleri için vazgeçilmez yardımcılar olan Kangal köpeklerini yurt içinde ve dışında tanıtmak amacıyla güzellik yarışması düzenledi.

        "Gurbetçi Buluşmaları" kapsamında yapılan yarışmada, 5 kategoride 253 köpek değerlendirmeye alındı.

        Erkek, dişi, yavru, veteran ve 5 yaş üzeri jüri özel ödülü kategorilerindeki yarışmada, Kangal köpekleri sahipleriyle jürinin karşısına çıktı.

        Jüri, hayvanları baş, gövde, boyun, bacak ve renk gibi özelliklerine göre değerlendirerek puanladı.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri, dereceye giren köpeklerin sahiplerine ödül ve çeşitli hediyeler verdi.

        Uzun, Kangal çoban köpeğinin, Sivas'ın en önemli marka değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

        Etkinliği şehrin bir diğer önemli değeri olan Sıcak Çermik Kaplıcası'nda düzenlediklerine işaret eden Uzun, "Bu etkinliğe katılım sağlayan, 22 ilden gelen tüm yarışmacılarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bu etkinlik bir gerçeği gösteriyor, Kangal köpeğinin şu an itibarıyla sadece Sivas'ta değil, diğer illerde de yetiştirildiğini ve değer gördüğünü gözlemlemiş bulunmaktayız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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