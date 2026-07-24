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        Buruciye AŞ, Sivasspor'un forma göğüs sponsoru oldu

        Buruciye AŞ, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'a forma göğüs sponsoru oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Buruciye AŞ, Sivasspor'un forma göğüs sponsoru oldu

        Buruciye AŞ, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'a forma göğüs sponsoru oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un 2026-2027 sezonu göğüs sponsorunun Buruciye AŞ olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüzün hedeflerine emin adımlarla ilerlediği bu önemli dönemde gerçekleştirilen işbirliği, yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil, Sivas'ın ortak değeri Sivasspor'umuza duyulan güvenin ve şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir göstergesidir. Sivasspor'umuzun gücüne güç katan bu kıymetli işbirliğinin hayata geçirilmesindeki değerli destek ve katkılarından dolayı AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'e, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e, Sivas milletvekillerine ve Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'a camiamız adına şükranlarımızı sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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