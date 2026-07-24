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        Pusat-Özen ve İmranlı barajlarındaki doluluk çiftçileri sevindirdi

        Sivas'ta yüzde 100 doluluğa ulaşan Pusat-Özen ve İmranlı barajlarındaki su, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Pusat-Özen ve İmranlı barajlarındaki doluluk çiftçileri sevindirdi

        Sivas'ta yüzde 100 doluluğa ulaşan Pusat-Özen ve İmranlı barajlarındaki su, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

        Pusat-Özen Barajı'ndan Hafik ilçesindeki, İmranlı Barajı'ndan da Zara ilçesindeki tarım arazilerine kapalı iletim hattıyla su aktarılıyor.

        Kuraklık nedeniyle önceki yıllarda su tahliyesinde kısıtlamalara gidilen iki barajın son yağışlarla tam doluluğa ulaşması, çiftçileri sevindirdi.

        Çiftçilik yapan Arda Esen, AA muhabirine, Sivas'ın Hafik ilçesinde 500 dönümü sulu olmak üzere bin dönüm arazide tarım yaptığını söyledi.

        Kuraklık nedeniyle 2024 ve 2025'te sulu tarımda kısıtlamaya gidildiğini anlatan Esen, "2026 yılında yaşanan bolluk ve bereketle birlikte yağışlar arttı. Barajlarımızın doluluk seviyesinin yükselmesiyle boru hatları tekrar sulamaya açıldı. Hafik ilçemizde ağırlıklı olarak patates, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi ürünlerin ekimini yapıyoruz. Bu sene bolluk ve bereketle, gerek barajların dolması gerekse kapalı sulama sistemimiz sayesinde sulama işlemlerimizi gayet kaliteli, verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz." dedi.


        Barajların yaklaşık 493 kilometrelik boru hattıyla bağlanan geniş bir sulama alanı bulunduğunu aktaran Esen, "Bu sayede Sivas genelindeki çiftçilerimize önemli bir sulama imkanı sağlandığını düşünüyorum. Ayrıca kapalı sistem sayesinde su buharlaşıp kaybolmadığı için barajlardaki suyu, bol ve verimli bir şekilde tarlalarımıza ulaştırabiliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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