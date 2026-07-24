Önce adrenalini yaşayıp sonra doğal güzellikleri seyrediyorlar

SERHAT ZAFER - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turisti ağırlayan Sivas'ın Divriği ilçesinde, kayalıkların üzerine inşa edilen "cam seyir terası" adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.



Cam seyir terası, Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Divriği Kaymakamlığının işbirliğinde, Divriği ERMADEN başta olmak üzere hayırseverlerin katkılarıyla Çaltı Çayı, tarihi Divriği ve Kesdoğan kaleleri ile ilçe merkezine hakim, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki tepeye inşa edildi.



Çaltı Çayı'na hakim kayalık bir tepeye yapılan​​​​​​​ cam seyir terasına çıkanlar, önce adrenalin yaşıyor, sonrasında ise doğanın sunduğu güzellikleri izlemenin keyfini çıkarıyor.



Cam seyir terasını, açıldığı günden bu yana 5 yılda yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.



- "Divriği doğasıyla, coğrafyasıyla çok güzel bir yer"



Ziyaretçilerden Deniz Duman, AA muhabirine, Antalya'dan ilçeyi ziyarete geldiğini söyledi.



Divriği'yi hep duyduğunu ama gelmenin nasip olmadığını belirten Duman, "Divriği doğasıyla, coğrafyasıyla çok güzel bir yer. Ali Kızıltuğ Müzesi açılmış, asıl onun için geldim ama sosyal medyadan hem Divriği Ulu Cami'yi hem de cam seyir terasını görünce buraya da gelmek istedim." dedi.



Cam seyir terasını ilçeye kazandıranlara teşekkür eden Duman, "Terasa ilk çıktığımda biraz heyecan yaptım ama teleferiğe alışık olduğum için bir süre sonra adapte oldum. Sonrasında kanyonu gördüm ve çok doğal bir güzellik. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.



- "Doğal güzellikleri gördüğümde çok şaşırdım"



Hakan Burhan ise İsviçre'de yaşadığını ve tatil için Türkiye'ye geldiğini söyledi.



Eşinin Sivaslı olduğunu ve onun önerisiyle ilçeye geldiğini anlatan Burhan, "Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı görmeye geldik, sonrasında cam seyir terasına çıktık. Burası bayağı yüksekmiş, ilk çıktığımda düşerim korkusu yaşadım. Sonrasında doğal güzellikleri gördüğümde çok şaşırdım." ifadesini kullandı.



Mehmet Emin Hatipoğlu ise Yozgat'tan ilçeye geldiğini belirtti.



Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ziyaretinin ardından cam seyir terasına çıktığını dile getiren Hatipoğlu, "Burası çok güzel, ırmak mükemmel. Cam seyir terasından aşağıya bakmak çok korkunç." şeklinde konuştu.



