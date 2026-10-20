Sivas'ta Semra ve Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı

Türk Kızılay'ın 81 İlde 81 Aşevi Projesi kapsamında Sivas'a kazandırılan aşevinin tüm masrafları hayırsever Yusuf Ziya Kurt tarafından karşılanarak hizmete açıldı.

Türk Kızılay tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen 81 İlde 81 Aşevi Projesi kapsamında Sivas'ta yapımı tamamlanan Semra ve Aydın Kurt Aşevi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hayırsever Yusuf Ziya Kurt tarafından tüm masrafları karşılanarak yaptırılan ve annebabası Semra ile Aydın Kurt'un ismini taşıyan aşevinin açılışına Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, il protokolü, hayırsever Yusuf Ziya Kurt ve ailesi katıldı.

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Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 81 İlde 81 Aşevi Projesi'nin yalnızca ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırmayı değil, özellikle yalnız yaşayan yaşlıların kapısını çalarak onlarla gönül bağı kurmayı da amaçladığını söyledi.

"Sadece bir yemeği ulaştırmayı hedeflemiyoruz"

Yılmaz, "Türk Kızılay olarak 81 ile 81 aşevi fikriyle yola çıkarken bir çok özel amacımız vardır. Bunlardan en önemlisi, 158 yıllık yolculuğumuzda Türk Kızılay olarak milletimizin yardım elini temsil ettik. Hep şu soruyu sorduk ‘Bizim milletimizin bugün neye ihtiyacı var?' işte bu sorunun cevabı olarak son birkaç senedir 'bizim milletimizin yaşlanan büyüklerine sahip çıkmaya ihtiyacı var' diye cevap veriyoruz. TÜİK verilerine göre yüzde 20 artışla 65 yaş üzeri 9,5 milyon insanımız var. Bugün 1 milyon 600 bin büyüğümüz evinde tek başına yaşıyor. Bunları sayı olarak görebiliriz. Ama diğer taraftan bireysel olarak baktığımız zaman kızını okumaya göndermiş ve tek kalan bir teyzemiz, benim kapımı çalacak birisi yok mu diyen bir amcamız bizlerin en büyük emaneti ve dua ağacı" dedi.

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Aşevlerinin yalnızca sıcak yemek hizmeti sunan yapılar olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Biz 81 ilden 81 aşevi derken aslında ihtiyaç sahipliğinden, yoksulluktan daha büyük bir amaçla yola çıktık. Aşevlerimizle sadece bir yemeği ulaştırmayı hedeflemiyoruz. O kapıyı çalıp nasılsın diye sormaya talibiz. Her bir ilimizde valiliğimiz bünyesinde sosyal yardımlaşma vakıflarımızla ortak bir şekilde bu yola çıkmaya cesaret ettik. Bir binayı yaptıktan sonra o binanın devamlılığı içinde sistem kurmanız gerekiyor. Bu aşevimiz bir aşevi değil. Sivas'ın kendisinin sahipleneceği kendi büyüklerine kendi yardım severleriyle hizmet edeceği bir aşevi" diye konuştu.

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"Paylaşmanın ve kardeşliğin yaşatıldığı bir merkez olacak"

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ise aşevinin kentin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağlayacağını belirtti.

Şimşek, "Şüphesiz bizler paylaşmayı bereket, yardımlaşmayı sorumluluk, dayanışmayı ise kardeşliğimizin en güçlü bağı olarak gören köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Peygamber efendimizin ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadisi şerifi de bu anlayışı en güzel şekilde özetleyen ifadelerden biridir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz aşevimize işte bu köklü medeniyetimizin sahip olduğumuz paylaşma ve kardeşlik kültürümüzün güzel bir yansımasıdır. Bizler de Sivas Valiliği olarak ilgili kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek bu anlayışı şehrimizin her köşesinde hakim kılmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

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Bir şehrin gücünün yalnızca imkanlarından ibaret olmadığını insanlarının bir birine duyduğu güven, gösterdiği vefa ve paylaştığı güzellikler olduğunu ifade eden Şimşek, "Bu noktada Türk Kızılay'ımızın üstlendiği görev son derece kıymetli ve anlamlıdır. Kızılay en önemli husus olarak milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu her zaman canlı tutmaktadır. İnanıyorum ki bu aşevi yalnızca sıcak yemek hizmeti sunan bir yer değil, aynı zamanda paylaşmanın, kardeşliğin ve gönül birliğinin yaşatıldığı önemli bir dayanışma merkezi olacaktır. Bugün burada kapılarını açan bu güzel eser, Sivas'ımızda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün daha da güçlenmesine vesile olsun" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Semra ve Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı.