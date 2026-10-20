Akıncılar'da hadis okuma yarışması birincisi, ödülünü cami inşaatı için bağışladı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışmasının birincisi ödülünü cami inşaatı için bağışladı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışmasının birincisi ödülünü cami inşaatı için bağışladı.
Akıncılar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışması düzenlendi.
Yarışmada birinci olan Feryal Yeşilyurt, kazandığı 1000 lira para ödülünü ilçede yapımı devam eden Merkez Cami inşaatına bağışladı.
Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı, başarısını anlamlı bir hayırla taçlandıran Yeşilyurt'u davranışından dolayı tebrik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.