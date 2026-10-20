Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı

        Sivas'ta Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı

        Türk Kızılayın "81 İlde 81 Aşevi" hedefi kapsamında hayata geçirilen Sivas Semra Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Sivas'ta Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı

        Türk Kızılayın "81 İlde 81 Aşevi" hedefi kapsamında hayata geçirilen Sivas Semra Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı.

        Hayırsever iş insanı Yusuf Ziya Kurt'un destekleriyle inşa edilen ve hayırseverin anne ve babasının adını taşıyan aşevinin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, anlamlı hizmeti şehre kazandıranlara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

        Devletin, vatandaşların huzurunu ve refahını her şeyin üzerinde tutarak, her koşulda onların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmaya devam ettiğini söyleyen Şimşek, "Bu noktada Türk Kızılayımızın üstlendiği görev son derece kıymetlidir. Köklü geçmişiyle milletimizin yardımseverliğinin ve merhametinin simgesi olan Kızılay, yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet eden önemli bir kuruluşumuzdur." dedi.

        REKLAM

        - "Yaşlılarımızın kapısını çalıp 'nasılsın' diye sormaya talibiz"

        Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise "81 ilde 81 Aşevi" diye yola çıkarken milletin yardım elini temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        Projenin asıl amacının daha çok tek başına yaşayan ve evinde yemek pişirecek gücü olmayan yaşlılar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yaşlılarımızın kapısını çalıp 'nasılsın' diye sormaya talibiz. Bunu gönüllülerimiz eliyle yapacağız." diye konuştu.

        Hayırsever iş insanı Yusuf Ziya Kurt'a teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Biz bu projede hayırseverlerimize ve devletimize güvendik. Her bir ilimizde valiliğimiz bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımızla ortak bir şekilde bu yola çıkmaya cesaret ettik. Bir bina yapıldığı zaman o binanın devamlılığını sağlayan sistem kurmanız gerekiyor. Bu sistemin içerisinde valilerimizin himayesi, devletimizin varlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız çok önemli yerde duruyor. Aslında bu aşevlerimiz Kızılay aşevleri değil, bu aşevlerimiz Sivas'ın kendisinin sahipleneceği, kendi büyüklerine kendi yardımseverleriyle hizmet edeceği, kendi gönüllüleriyle bu hizmeti yürüteceği bir aşevi."

        REKLAM

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve Belediye Başkanı Adem Uzun da hayırsever iş insanına teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından ilk etapta günlük 500 kişiye yemek dağıtımı yapacak aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

        Programa il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü

        Benzer Haberler

        Kızılay'ın Sivas'taki aşevi hizmete açıldı
        Kızılay'ın Sivas'taki aşevi hizmete açıldı
        Sivas'ta Semra ve Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı
        Sivas'ta Semra ve Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı
        'Yiğido Dede' çocukların yüzünü güldürdü
        'Yiğido Dede' çocukların yüzünü güldürdü
        Birçok derde deva karamuk meyvesi tezgahlardaki yerini aldı
        Birçok derde deva karamuk meyvesi tezgahlardaki yerini aldı
        Fadlum Irmağı'nda taşkın koruma ve çevre düzenleme çalışması yapılacak
        Fadlum Irmağı'nda taşkın koruma ve çevre düzenleme çalışması yapılacak
        Uzmanından meme kanserinde erken teşhis uyarısı
        Uzmanından meme kanserinde erken teşhis uyarısı