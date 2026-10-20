Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Uzmanından meme kanserinde erken teşhis uyarısı

        Uzmanından meme kanserinde erken teşhis uyarısı

        Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Özden, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinin erken dönemde tespit edildiğinde tedavi başarısının önemli ölçüde artabildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Uzmanından meme kanserinde erken teşhis uyarısı

        Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Özden, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinin erken dönemde tespit edildiğinde tedavi başarısının önemli ölçüde artabildiğini belirtti.

        Özden, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, memede ele gelen her kitlenin kanser anlamına gelmediğini, buna rağmen meme ve koltuk altında fark edilen olağandışı değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

        Meme kanserinin süt bezlerini veya süt kanallarını döşeyen hücrelerin anormal şekilde büyümesi ve kontrol dışı çoğalması sonucunda geliştiğine dikkati çeken Özden, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Meme kanserinde en sık karşılaşılan bulgu memede ağrısız bir kitlenin fark edilmesidir. Bunun yanında ağrılı kitle, meme başından akıntı, meme başında çekilme, ciltte kalınlaşma veya renk değişikliği, şişlik ve portakal kabuğu görünümü gibi belirtiler de görülebilir. Ancak bu bulguların her biri farklı nedenlerden kaynaklanabileceği için kesin bir değerlendirme yapılmadan kanser tanısı düşünülmemelidir. Önemli olan, normalden farklı bir değişiklik fark edildiğinde bunu ertelememektir."

        Özden, meme kanseri riskinin yaşla birlikte artabildiğini ifade ederek, ilk doğumun 30 yaşından sonra gerçekleşmesi, obezite, alkol ve sigara kullanımı ile radyasyona maruz kalmanın risk açısından değerlendirilmesi gereken faktörler arasında yer aldığını belirtti.

        REKLAM

        Meme kanserinde tedavi başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birinin hastalığın erken evrede tespit edilmesi olduğunu vurgulayan Özden, "Erken tanı, meme kanserinde tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi ve hastalığın yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle kadınların düzenli kontrollerini yaptırmaları ve memelerinde fark ettikleri değişiklikleri gecikmeden hekimle paylaşmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Kadim mücadelede yeni raunt

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı
        Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı
        Sivas'ta yaban arıları tezgahların davetsiz misafirleri oldu Çetindağ: "Arı...
        Sivas'ta yaban arıları tezgahların davetsiz misafirleri oldu Çetindağ: "Arı...
        Suşehri'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Suşehri'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Geminbeli'nde sonbahar tonları
        Geminbeli'nde sonbahar tonları
        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sivas'taki Hitit kenti Sarissa'da kazı çalışmaları yeniden başlayacak
        Sivas'taki Hitit kenti Sarissa'da kazı çalışmaları yeniden başlayacak