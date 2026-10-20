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        Suşehri'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Suşehri'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 58 AIA 708 plakalı otomobil, Yanlızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Suşehri Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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