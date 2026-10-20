Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

Avcı, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların taleplerinin çözüme kavuşturulması için imkanların en doğru şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Toplantıda, köylerde yürütülen hizmetler değerlendirilirken muhtarların köylerine ilişkin talep ve ihtiyaçları görüşüldü, gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Ulaş Kaymakamı Veli Avcı başkanlığında yapılan toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Musa Karyağdı, İl Genel Meclisi üyeleri Murat Atalay, Mehmet Ali Kuşkaya ve köy muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.